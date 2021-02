Un diamant de 100 carats sera nommé en l’honneur du 1er vaccin anti-Covid russe - photo

Un diamant de haute qualité sera nommé en l’honneur du premier vaccin russe contre le Covid-19, le Spoutnik V, a déclaré dans un communiqué, publié le 16 février sur son site, le groupe russe d’extraction de diamants Alrosa.

Cette pierre précieuse exceptionnelle a été trouvée dans un gisement minier en Yakoutie du Nord, région russe située en Sibérie, et pèse 100,53 carats et mesure 2,7x2,9x2,9 centimètres. Elle a la forme d’un octaèdre aplati et a une couleur jaune clair, précise la source.

«Les diamants de cette taille et de cette couleur sont une véritable merveille de la nature. Nous avons donc décidé de nommer ce cristal exceptionnel en l’honneur du premier vaccin russe contre le coronavirus, qui est également un miracle mais créé par les mains de nos scientifiques. L'apparition du vaccin, et dans les plus brefs délais, est un événement exceptionnel, grâce auquel nous avons une chance de revenir à la normale dans un avenir prochain», a déclaré le PDG de la société, Sergueï Ivanov.

Protection contre les formes graves du coronavirus

La Russie a été le premier pays au monde à avoir homologué en août 2020 son vaccin contre le Covid-19. Baptisé Spoutnik V, il utilise deux adénovirus humains différents pour chacune de ses deux injections. Selon ses concepteurs, cela pourrait provoquer une meilleure réponse immunitaire.

Son utilisation a déjà été approuvée dans plus d’une vingtaine de pays, parmi lesquels figurent notamment l’Algérie, de l’Arménie, de l’Argentine, de la Biélorussie, de la Bolivie, de l’Iran, de la Hongrie, du Mexique et du Nicaragua.

La revue médicale The Lancet, validée par des experts indépendants, a établi début février l'efficacité du vaccin russe à 91,6% contre les formes symptomatiques du Covid-19. Le sérum présente par ailleurs une efficacité de 100% contre les formes graves.