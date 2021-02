Les exportations «secrètes» russes ont chuté de près de 16% en 2020

La Russie a enregistré en 2020 une baisse de près de 16% de ses exportations secrètes, dont les armes et les équipements militaires. L’Algérie, la Chine et l’Égypte figurent toujours parmi les principaux importateurs.

Selon un récent rapport du Service fédéral des douanes de Russie, les exportations russes enregistrées sous le code secret SSSS comprenant, entre autres, des armes et certaines matières nucléaires, a chuté de 15,6% en 2020 pour atteindre 11,48 milliards de dollars (9,52 milliards d’euros), rapporte le quotidien économique russe RBK.

Il s’agit du volume total des fournitures des produits SSSS: armes et munitions, avions militaires, navires de guerre, chars et véhicules blindés, avions civils, hélicoptères et certaines matières nucléaires, précise le média.

La faute à la pandémie

RBK détaille que les exportations d'armes et de munitions ont été particulièrement faibles entre janvier et septembre 2020, s’élevant à 1,32 milliard de dollars (1,1 milliard d’euros), un chiffre 2,4 fois inférieur à l’indicateur de la même période en 2019 (3,19 milliards de dollars, soit 2,65 milliards d’euros).

D’après le vice-ministre russe de la Défense Alexandre Fomine interrogé par le journal Rossiskaïa Gazeta en décembre dernier, en 2020, les livraisons d’armes ont été retardées par la pandémie de Covid-19, l'envoi de spécialistes russes chargés de livrer et d’entretenir certains matériels dans les pays clients étant impossible à cause des restrictions anti-Covid.

Les principaux importateurs d’armes russes

Parmi les principaux importateurs de matériels russes codés SSSS figurent, par ordre décroissant, l'Algérie, la Chine, les États-Unis, l'Inde et l'Égypte, informe RBC. L’année dernière, l'Algérie a détrôné l’Égypte, les exportations d’armes russes vers ce pays s’élevant à près de deux milliards de dollars. Avec 1,5 milliard de dollars, la Chine est deuxième.