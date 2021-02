Le nouvel Arsène Lupin de Saint-Pétersbourg

Une jeune femme a contacté la police de Saint-Pétersbourg pour signaler le vol de son sac à main dans une gare de la ville. Bien que vide, celui-ci a été retrouvé avec un mot de la part du malfaiteur qui s’est excusé et a déclaré la trouver «tellement belle».

La police de Saint-Pétersbourg a été appelée ce 19 février par une étudiante qui a déclaré que son sac à main avait été subtilisé dans la gare Moskovski. Le suspect, un jeune homme originaire de la Carélie, a été rapidement retrouvé, indique la direction locale de la police des transports.

Les forces de l'ordre ont établi que l'homme, au chômage, était entré dans le hall de la gare pour se réchauffer. Il a alors remarqué un couple qui, en attendant le train, s’était attablé dans un café. Les deux tourtereaux ont laissé leurs affaires pour à peine quelques minutes afin de régler la note. C’est à ce moment-là que le voleur s’est emparé du sac à main de la jeune femme et a quitté en trombe la gare.

«Pardonne-moi»

Découvert un peu plus tard à la station de métro la plus proche, le sac ne contenait plus que la carte d’identité de l’étudiante.

Toutefois, le voleur y a glissé un mot: «Tu es tellement belle».

Et un autre: «Pardonne-moi pour le sac».

Une partie des effets personnels a été saisie chez l’homme.

Une enquête a été ouverte pour vol. Le suspect risque jusqu’à cinq ans de prison.