Un fleuve sibérien en proie aux flammes – vidéo

Une avarie, sur le pipeline appartenant au groupe pétrochimique russe Sibour et qui relie ses deux usines de traitement de gaz, a provoqué un incendie. Comme informe la filiale de l’entreprise gérant les sites en question, le feu a été maîtrisé et il se trouve à 44 kilomètres de l’agglomération la plus proche.

«Il n’existe aucun risque pour les citoyens ou l’environnement», est-il indiqué.

Il a été en outre expliqué que c’est l’échappement d’une vaste fraction d’hydrocarbures légers qui a conduit au feu qui n’a pourtant pas perduré.

La chef de l’agence fédérale russe en charge de l’environnement Rosprirodnadzor, Svetlana Radionova, a partagé une vidéo des flammes sur l'Ob. Comme elle l’a souligné, l’organisme qu’elle gère suit de près la situation et des inspecteurs se rendront prochainement sur place pour évaluer les causes de l’incendie et son impact sur l’environnement.