Pourquoi la Russie a-t-elle offert la technologie du Spoutnik V à la Biélorussie?

La Biélorussie est le premier pays à recevoir non seulement le vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V, mais aussi la technologie de sa fabrication, proclame l’ambassadeur russe à Minsk Dmitri Mezentsev.

«C’est le premier cas de transfert de la technologie de fabrication du vaccin à un pays étranger. Comme cela avait été promis par les dirigeants russes, par le Président russe, le tout premier lot a été livré à Minsk en décembre», a révélé le diplomate dans un entretien à la chaîne de télévision russe RBC.

«Nous avons agi comme nous devions le faire», a-t-il ajouté en répondant à la question de savoir si c’était un cadeau fait à la Biélorussie.

Il a précisé que Vladimir Poutine avait ainsi donné un exemple «au monde entier et à toutes les Républiques post-soviétiques» et que ce travail était mené dans le cadre de l’Union de la Russie et de la Biélorussie.

La production débutera fin mars

En Biélorussie, le lancement de la production du Spoutnik V a été discuté par les représentants du secteur pharmaceutique biélorusse avec leurs partenaires russes sous le contrôle des ministères de la Santé et des autorités sanitaires des deux pays.

«La philosophie consistait à livrer au premier trimestre 340.000 doses du vaccin à un seul composant (Spoutnik Light, ndlr) et à lancer la production en mars. Au fur et à mesure que la production et la vaccination des citoyens de Biélorussie gagnera en ampleur, une immunité collective se formera», a soutenu le diplomate.

Il a signalé que la production du vaccin à Minsk pourrait aussi servir à satisfaire les demandes venant de l’étranger.

«Le vaccin le plus efficace»

Vladimir Poutine a annoncé le transfert de la technologie de production à la Biélorussie lors de sa rencontre avec le Président Alexandre Loukachenko fin février.

«Le vaccin le plus efficace est russe. On a beau le troller, c’est reconnu dans le monde entier», a affirmé M.Loukachenko.

Le 26 février, le ministère biélorusse de la Santé avait annoncé la production d’un lot pilote du vaccin. Sa fabrication industrielle commencera fin mars. Une vaccination de grande envergure débutera dans le pays en avril.