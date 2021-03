Le «corona mangeur d’hommes» réduit en cendres, des crêpes au sommet d’un gratte-ciel: l’adieu russe à l’hiver – images

Un geste métaphorique pour dire adieu à la pandémie et à l’hiver. Près de Moscou, un grand «château de corona mangeur d’hommes» a été brûlé lors du Mardi gras russe, Maslenitsa. Pour accueillir le printemps, des événements de petite ampleur ont eu lieu, Covid-19 oblige, dont un dans la plus haute plateforme panoramique d’Europe. Images exclusives.

Une lueur de bonne humeur en pleine pandémie, confient des Moscovites au micro de Sputnik. Ce week-end, une série d’événements ont été organisés à travers la Russie pour dire adieu à l’hiver et accueillir à bras ouverts le printemps à la fin de la semaine de Maslenitsa (l’analogue russe de Mardi gras).

L’une des fêtes s’est déroulée dans la plus haute plateforme panoramique d’Europe, au 89e étage d’un gratte-ciel de Moscou City. Sputnik y a pris part.

Vue sur la capitale russe depuis la plus haute plateforme panoramique d'Europe © Sputnik

La célébration de Maslenitsa sur la plus haute plateforme panoramique d'Europe © Sputnik

Des piles de crêpes s’amoncellent, garnies de confiture, de crème fraîche ou de lait concentré: ces spécialités ont été distribuées aux personnes venues dans cet endroit d’où le regard embrasse toute la capitale.

En outre, il était possible d’assister à des conférences culinaires pour enfants et adultes, de goûter du chocolat issu d’une fabrique artisanale et de déguster de la glace gratuitement et sans fin.

​«Corona mangeur d’hommes»

Pour respecter la tradition annuelle païenne de brûler une effigie de Dame Maslenitsa, le «château du coronavirus mangeur d’hommes» a été réduit en cendres dans un parc national avec l’espoir que ceci mette un terme à la pandémie, selon les créateurs de cette installation.

Le «château du coronavirus» a été brûlé dans un parc national russe pour célébrer Maslenitsa, la fête de la fin de l’hiver, et dire avec espoir adieu à la pandémie. Les tours faites de sarments de vigne et de foin ressemblaient à des ampoules pharmaceutiques géantes. pic.twitter.com/Ii1ZyRM913 — Sputnik France (@sputnik_fr) March 14, 2021

Ainsi, les images filmées sur les lieux montrent comment le feu engloutit les tours faites de sarments de vigne et de foin.

Train où déguster des crêpes

De la bonne humeur était également offerte aux passagers d’un train reliant Moscou à une localité en région. Des crêpes étaient proposées à bord. Des artistes en costume traditionnelle y ont joué de la balalaïka, de l’accordéon et ont chanté.