Les essais du Spoutnik V sur les enfants débuteront cet été en Russie

Le directeur du centre Gamaleïa, concepteur du vaccin Spoutnik V, a annoncé le début des tests du vaccin sur les enfants pour cet été, mettant ainsi un terme aux débats sur la nécessité de les immuniser. La dose variera en fonction de leur âge et de leur poids.

Alexandre Guinzbourg, directeur du centre Gamaleïa, lequel a mis au point le vaccin Spoutnik V, a déclaré lors d’un point de presse ce mardi 16 mars que les tests sur les enfants commenceraient en été.

«Nous projetons d’entamer cet été l’étude de ce médicament sur un contingent d’enfants», a-t-il fait savoir.

Il a précisé de quoi dépendrait la dose administrée:

«L’unique chose que je peux dire c’est qu’il faudra apparemment diminuer la concentration du médicament plutôt en fonction du poids de l’enfant, de sa masse que de son âge, c’est évident. Une dose moindre sera administrée pour obtenir le même effet immunologique».

Il a noté que les recommandations ne pourraient être données qu’après les tests sur cette catégorie d’âge.

Des virologues divergent sur la vaccination des enfants

La nécessité de vacciner les enfants fait l’objet de débats entre virologues. Étant donné que l’immunité collective peut être obtenue soit par infection naturelle soit par la vaccination d’environ 60% de la population et que les enfants et adolescents ont le plus souvent une forme légère de la maladie, l’accent est mis sur la vaccination des personnes âgées.

Un conseiller du ministre de la Santé fait la lumière

Le conseiller du ministre russe de la Santé, Alekseï Kouznetsov, avait fait état à Sputnik en février des discussions portant sur les études cliniques de l’utilisation du Spoutnik V sur les enfants et les adolescents. Il avait indiqué que la décision finale ne serait prise que lorsque le bilan des études post-homologation du vaccin serait dressé:

«On est en train de discuter de l’étude clinique de l’utilisation du vaccin sur les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. La décision sera prise suite aux résultats de l’étude du vaccin post-homologation que les concepteurs se proposent d’achever en mai».

Moderna annonce la poursuite des tests de son vaccin

La société américaine Moderna a quant à elle annoncé dans un communiqué avoir entamé la phase 2/3 des études de son vaccin ARNm-1273 sur les enfants.

«Nous sommes heureux de commencer cette étude de phase 2/3 de l'ARNm-1273 sur des enfants en bonne santé aux États-Unis et au Canada», a déclaré Stéphane Bancel, PDG de Moderna.