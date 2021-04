Moscou expulse deux diplomates bulgares

Moscou vient de déclarer deux diplomates bulgares employés à l’ambassade à Moscou personae non gratae, indique un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères publié ce mardi. Ils ont 72 heures pour quitter le territoire.

Le 20 avril, l'ambassadeur bulgare Atanas Krystine a été invité au ministère russe des Affaires étrangères, où lui a été remis une note du ministère visant à déclarer personae non gratae le premier secrétaire du service consulaire et le premier secrétaire du service du commerce et des affaires économiques de l'ambassade, indique le ministère.

Il s’agit d’une réponse à une décision de la Bulgarie, prise en mars dernier, de déclarer personae non gratae deux employés de l’ambassade de Russie à Sofia, précise le ministère, lequel avait considéré cette décision comme injustifiée.

Soupçons d’espionnage

Le 19 mars, six employés en exercice ou anciens employés du ministère russe de la Défense et du service de renseignement militaire avaient été arrêtés en Bulgarie, soupçonnés d’espionnage. Moscou avait promis des mesures de rétorsion en cas d’expulsion de ceux-ci. L’ambassade russe en Bulgarie avait dénoncé une tentative de «diaboliser une nouvelle fois la Russie».

Les expulsions croisées de diplomates se sont multipliées ces dernières temps, sur fond de tensions entre la Russie et l’Occident, que ce soit sur base de soupçons d’espionnage, de la situation avec l’Ukraine ou de l’affaire Navalny. Depuis le début de l’année, des expulsions de diplomates russes ont été annoncées par les États-Unis, l’Italie, la République tchèque, l’Allemagne, la Pologne, la Suède et l’Albanie, en plus de la Bulgarie.