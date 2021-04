Le parquet de Moscou suspend les activités des bureaux d'Alexeï Navalny

Le parquet de la capitale russe a suspendu le fonctionnement du mouvement «Bureaux de Navalny» et a exigé de suspendre les travaux de la Fondation anti-corruption (FBK), a déclaré ce lundi 26 avril le service de presse du parquet.

«Le fonctionnement du mouvement "Bureaux de Navalny" a été suspendu conformément aux articles 9 et 10 de la loi fédérale N°114-FZ du 25 juillet 2002 sur la lutte contre les activités extrémistes [...] dans l'attente de l'examen par le tribunal municipal de Moscou de l'affaire sur la liquidation des organisations à but non lucratif FBK et FZPG et sur l'interdiction du mouvement "Bureaux de Navalny" pour activités extrémistes», a indiqué le service de presse.

Le procureur de Moscou Denis Popov a en outre demandé au tribunal municipal de Moscou de suspendre les activités de la Fondation anti-corruption et de la Fondation pour la protection des droits des citoyens (FZPG), liées à Alexeï Navalny et ayant le statut d'agents étrangers en Russie respectivement depuis octobre 2019 et décembre 2020.

Selon le service de presse, le parquet a pris ces décisions puisque les dirigeants et membres de ces organisations poursuivent leurs activités illégales, notamment en organisant des manifestations non autorisées comme c'était le cas le 21 avril.

Détails à suivre