Les Américains «ne se sont pas rendu compte que la Russie n’était pas marginalisable»

Après un face-à-face diplomatique de haut niveau entre la Russie et les États-Unis, les Américains évoquent déjà de potentielles coopérations, certaines a priori étonnantes. Analyse de Pierre Lorrain, journaliste et auteur spécialiste de l’URSS, du monde post-soviétique et de la Russie, pour Le Désordre mondial.