Une voiture et un appartement à gagner: des loteries pour les primo-vaccinés en Russie

Les autorités de la ville de Moscou et de sa région ont annoncé avoir mis en place des loteries pour gagner une voiture et un appartement en vue d’inciter les gens à se faire vacciner contre le Covid-19, face à la hausse de nouveaux cas.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré ce dimanche 13 juin avoir lancé un programme supplémentaire pour donner une impulsion à la campagne de vaccination alors que Moscou a signalé près de 8.000 nouveaux cas en 24 heures.

«Nous lançons un programme supplémentaire d'incitation à la vaccination pour tous les citoyens de plus de 18 ans. Les citoyens qui recevront pour la première fois le premier composant d’un vaccin contre le Covid-19 du 14 juin au 11 juillet participeront à une loterie et pourront gagner une voiture», a indiqué le maire sur son blog.

Selon lui, cinq voitures d'une valeur d'environ un million de roubles (11.500 euros) seront mises en jeu une fois par semaine. Les informations sur les gagnants seront annoncées tous les mercredis, à partir du 23 juin, à la chaîne de télévision Moskva24.

Le maire a en outre annoncé s’être fait revacciner avec le Spoutnik V un an après sa première immunisation, suite à une certaine baisse des anticorps.

Un appartement de trois pièces à gagner dans la région de Moscou

Les autorités de la région de Moscou ont aussi lancé une loterie, proposant un appartement de trois pièces pour ceux qui recevront leur première dose d’un des trois vaccins anti-Covid homologués en Russie -Spoutnik V, EpiVacCorona ou CoviVac- du 15 au 25 juin.

«La région de Moscou lance un programme à l’attention de ceux qui vont se faire vacciner contre le coronavirus. Ils pourront ainsi préserver leur santé et tenter de gagner les clés d’un appartement situé dans la région», a indiqué le service de presse du gouvernement régional dont le communiqué est cité par les médias.

Tout citoyen russe âgé de plus de 18 ans, indépendamment de son lieu de résidence permanente, peut participer à cette loterie, à condition qu’il se fasse injecter le premier composant de vaccin dans la région de Moscou.

«Le gagnant sera désigné le 27 juin, à 19h00, après un tirage au sort diffusé en direct à la chaîne de télévision 360», précise le service de presse.

Nouvelles restrictions sanitaires à Moscou

Les annonces sur ces loteries arrivent au lendemain de la décision du maire de décréter des jours chômés payés du 15 au 19 juin, qui s’ajoutent aux jours fériés du 12 au 14 juin.

Parmi d’autres décisions prises par la mairie le 12 juin pour contrer la propagation du Covid-19 à Moscou, figurent une recommandation de passer à au moins 30% au télétravail pour les entreprises, la fermeture des aires de jeux et de sport, des points de location et autres installations de loisirs, ainsi que des restrictions nocturnes pour les cafés, bars, restaurants et boîtes de nuit.

Ces mesures visent à ralentir la hausse de nouveaux cas, surtout parmi les jeunes qui sont de plus en plus nombreux à être contaminés. La mairie a également décidé de rouvrir des unités Covid qui avaient précédemment été fermées suite au recul de la pandémie.

Ce dimanche 13 juin, les autorités sanitaires ont signalé 7.704 nouveaux cas de Covid-19 à Moscou, ce qui est comparable au taux de contamination enregistré à la fin de 2020. La vice-maire Anastassia Rakova a annoncé le 12 juin que 78% des lits d’hôpital dédiés aux patients malades du Covid-19 étaient déjà occupés.

Se faire vacciner contre des cadeaux

La Russie n’est pas le seul pays où les autorités promettent des cadeaux ou récompenses pour les personnes vaccinées contre le coronavirus.

Aux États-Unis, le gouverneur de la Virginie-Occidentale a annoncé début juin avoir lancé une loterie offrant aux personnes ayant reçu la première dose de vaccin une chance de remporter des fusils de chasse, un million de dollars (environ 820.000 euros), des camions, des bourses universitaires, ainsi que des licences de chasse et de pêche.

Une habitante de l’Ohio a gagné un million de dollars à la loterie ouverte aux personnes vaccinées dans cet État le 12 mai. Le 20 avril, des «joints» de cannabis ont été distribués dans plusieurs villes américaines, notamment à New York et Washington, aux personnes vaccinées, selon les médias. En mars, la chaîne de restaurants Krispy Kreme a proposé des beignets gratuits sur présentation d’un certificat d’immunisation.

À Hong Kong, plusieurs grandes entreprises et milliardaires se sont associés à la campagne de promotion des vaccins anti-Covid. Les personnes qui se feront injecter les deux doses de vaccin peuvent y gagner des bons d'achat pour 20 millions de dollars hongkongais (2,1 millions d’euros), un appartement à 1,15 million d’euros dans le quartier d’affaires de Kwun Tong, une Tesla Model 3 qui coûte environ 53.000 euros ou des lingots d’or.