Des réservoirs et bonbonnes de gaz explosent dans une station-service russe, 24 blessés - vidéos

Des réservoirs et bonbonnes de gaz ont explosé dans une station-service à Novossibirsk, provoquant un incendie important. Vingt-quatre personnes ont été blessées dont 19 ont été hospitalisées.

Un incendie s'est déclaré ce lundi 14 juin, vers 18h00 heure locale, dans une station-service proposant du gaz, située chaussée Goussinobrodskoïe, à Novossibirsk. Il y a plusieurs blessés, a annoncé l'antenne locale du ministère russe des Situations d'urgence.

«À 18h04 heure locale, plusieurs unités de sapeurs ont été dépêchées vers une station-service de la chaussée Goussinobrodskoïe après le signalement d'un incendie. Sept minutes plus tard, les premiers pompiers se sont rendus sur les lieux couverts d'une épaisse fumée. En ce moment, il y a des explosions de bonbonnes et des réservoirs de gaz», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Vingt-quatre personnes blessées

Le ministère a d'abord fait état de six blessés dont deux pompiers qui s'étaient rendus les premiers sur les lieux.

«Quatre personnes souffrent de brûlures et seront hospitalisées», a indiqué un représentant des secouristes.

Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание на автозаправочной станции в Новосибирскеhttps://t.co/gOqQQtY0Y8 pic.twitter.com/C5DDOYSfv1 — МЧС России НСО (@MCHS_NSO) June 14, 2021

Plus tard, Irina Bolchakova, médecin-chef du service d'aide médicale d’urgence de la région de Novossibirsk, a confirmé les informations concernant l'aggravation du bilan, établi à 16 personnes blessées dont deux pompiers. Selon elle, quatre ont reçu des soins médicaux sur place et les 12 autres ont été admises à l'hôpital régional. Six blessés sont dans un état grave.

Le soir du 14 juin, le bilan s'est alourdi à 24 blessés, a appris Sputnik d'une source au sein des services de secours. Dix-neuf personnes souffrant de brûlures ont été hospitalisées.

Un camion-citerne à gaz et un réservoir détruits

Les pompiers ont dû lutter contre les flammes à distance de sécurité en raison des explosions qui se poursuivaient à la station-service. Selon le journal Novossibisk Online, la superficie de l'incendie a dépassé les 500 mètres carrés.

Les autorités ont bloqué la chaussée et suspendu la circulation du tramway dans le quartier.

D'après la radio Sib.fm, les flammes se sont propagées sur 1.200 m2.

Les habitants des immeubles à proximité signalent que l'air est fortement pollué dans la zone de l'incendie sur la chaussée Goussinobrodskoïe, relate Novossibirsk Online.

L'incendie a été circonscrit à 19h59 heure locale. Au total, 90 personnes et 25 véhicules ont été engagés dans la lutte contre le feu, précise le ministère des Situations d'urgence dans un nouveau communiqué. Un représentant des pompiers a déclaré aux journalistes que l'incendie et les explosions avaient détruit un camion-citerne à gaz et un grand réservoir.

Le maire de Novossibirsk, Anatoli Lokot, s’est rendu sur les lieux où des centaines de personnes s’étaient déjà rassemblées pour assister aux efforts des pompiers, d’après Sib.fm. La zone a été bouclée par la police.

Quelles sont les causes de l’accident?

Le Comité d’enquête de Russie a intenté des poursuites pénales suite aux explosions et à l’incendie.

Un ancien employé de la station-service a déclaré à Novossibirsk Online que la violation des normes de sécurité aurait pu provoquer les explosions.

«Le propriétaire s’en fout des mesures de sécurité», la station fonctionnait sans aucune pause, même pendant le ravitaillement des réservoirs ou lorsqu'il faisait -35°C, a-t-il affirmé.