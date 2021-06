La ville de Moscou rend obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour certains salariés

Pour combattre la résurgence de l'épidémie, le maire de Moscou a rendu obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour plus de la moitié des salariés du secteur des services.

Les autorités de Moscou vont rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour 60% des salariés du secteur des services, selon un décret publié mercredi, alors que le nombre de nouveaux cas de contamination au coronavirus continue d'augmenter dans la capitale russe.

Le maire de Moscou, Sergeï Sobianine, a également exhorté la population à se faire vacciner dans le but de réduire le nombre d'hospitalisations et de décès liés à la maladie.

Samedi, il a annoncé une semaine d'arrêt de travail à partir de lundi pour combattre la résurgence de l'épidémie dans la capitale russe.

Le maire de la capitale russe a également exhorté les personnes âgées à rester chez elles et a invité les moscovites à se faire vacciner le plus rapidement possible.

Même si les vaccins ont été déployés dans la ville dès le mois de janvier, lorsque la Russie a lancé sa campagne de vaccination nationale, les taux de vaccination sont montés lentement.