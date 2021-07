Nouvelle vague de Covid-19: la Russie écarte l'idée d'un confinement

Le Kremlin a écarté vendredi l'idée d'un confinement pour lutter contre la nouvelle vague meurtrière de l'épidémie de Covid-19 qui frappe durement la Russie, portée par le variant Delta et entraînant des records de décès.

"Personne ne veut de confinements et (la question de leur introduction) n'est pas évoquée. Et pour qu'elle ne le soit pas, nous devons tous nous faire vacciner au plus vite", a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Ces propos font suite à l'annonce d'un nouveau record de décès quotidiens en Russie ces dernières 24 heures - pour le quatrième jour d'affilée - avec 679 morts.

La Russie avait mis en place un confinement national au printemps 2020, lors de la première vague. Mais les autorités ont depuis refusé de réintroduire cette mesure, afin de préserver l'économie.

Le pays a également recensé 23.218 nouvelles infections vendredi, ce qui correspond à des chiffres au plus haut depuis la mi-janvier, quand la Russie sortait d'une deuxième vague meurtrière.