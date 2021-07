Russie: le salon aéronautique MAKS 2021 dépasse les attentes en termes de contrats

Le conglomérat russe d’industrie militaire Rostec a signé pour 2,65 milliards d’euros de contrats de fourniture de plus de 160 aéronefs au cours du salon aéronautique MAKS 2021. Un résultat qui dépasse ses attentes, selon son PDG.

La participation du groupe public russe Rostec au salon aéronautique MAKS 2021 pendant lequel il a présenté un demi-millier de ses produits dont une cinquantaine de modèles nouvellement développés s’est soldée par un résultat financier dépassant ses prévisions.

«Les résultats du salon aérien ont dépassé nos attentes. Nos entreprises ont signé des contrats avec des partenaires pour plus de 230 milliards de roubles (2,65 milliards d’euros)», a déclaré le PDG du groupe Sergueï Tchémézov cité par son service de presse.

Parmi les nouveautés exposées au salon, il a cité des avions, des hélicoptères, des drones, de l’avionique et des moteurs, entre autres.

«Y compris le nouvel avion tactique de Sukhoi, le Checkmate, dont la présentation a été un événement de portée mondiale», a-t-il détaillé.

161 aéronefs vendus au total

Le service de presse de Rostec précise que les entreprises faisant partie du groupe ont conclu des contrats de fourniture de 161 aéronefs. La Compagnie aéronautique unifiée (OAK) livrera à ses clients 58 Sukhoi Superjet 100 et 19 moyens courriers Il-114-300. La holding Hélicoptères de Russie a signé des contrats de vente de 84 hélicoptères, dont des Mi-171A3, Ka-62, Mi-38, Mi-8 et Ansat.

13 contrats d’exportation

Plus tôt cette semaine, l'exportateur d'armes russe Rosoboronexport (qui fait partie de Rostec) avait signé 13 contrats d'exportation pour la livraison de produits de défense notamment des avions, des hélicoptères, des radars, des munitions pour avions, des blindés et des véhicules à moteur pour plus de 1,1 milliard d’euros.