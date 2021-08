Record de décès quotidiens du Covid en Russie pour la troisième journée consécutive

La Russie a comptabilisé ce samedi 14 août 819 décès provoqués par le Covid-19 en 24 heures, un nouveau record et ce pour le troisième jour consécutif, ce qui porte le bilan total des victimes à presque 170.000.

La Russie pulvérise un triste record pour la troisième journée consécutive: celui des décès dus au Covid. Cette situation difficile semble résulter de la propagation du variant Delta.

Ainsi, le nombre de morts du Covid a augmenté de 819 en 24 heures pour monter à 169.683 au total, a fait savoir ce 14 août aux journalistes le centre de lutte contre la maladie. Il s’agit d’un nouveau record, les chiffres du 12 et 13 août ayant été respectivement de 808 et 815 décès. Moscou a enregistré 57 décès et Saint-Pétersbourg 48 au cours des dernières 24 heures.

Le ratio de létalité apparent (CFR qui, selon l’OMS, estime la proportion de décès parmi les cas détectés confirmés) est resté à 2,58% pour l’ensemble de la Russie, le ratio réel (IFR qui estime la proportion de décès parmi l’ensemble des personnes infectées) ne pourra être déterminé qu'après la fin de l'épidémie.

À Moscou, ce taux était de 2,93% à 3,95% au 1er août 2021, en fonction de la méthode de calcul.

«Le chiffre est de 2,93% en cas de prise en compte des décès causés directement par le coronavirus et de 3,95% pour les cas où le Covid a été la maladie principale ou une pathologie concomitante», a fait savoir le département de la Santé de la capitale.

Au cours du mois dernier, Moscou a enregistré 6.583 décès dus au coronavirus, a encore indiqué le département.

Infection

Les nouveaux cas de contamination par le coronavirus en Russie sont de 22.144 au cours des dernières 24 heures, tandis que 169.683 personnes sont décédées, a fait savoir le centre de lutte contre la maladie.

Au total, la Russie a relevé 6.579.212 cas d'infection depuis le début de la pandémie.

Entretemps, des immunologistes préviennent que la létalité pourrait aller croissant en cas de mutation du virus, car ce dernier va évoluer dans le sens de plus grands avantages pour lui et sélectionner les mutations qui augmenteront sa vitesse de propagation et son pouvoir de pénétration dans les cellules.

Vaccination

L’unique moyen d’y faire face est de vacciner le plus grand nombre possible de personnes dans le monde dans de brefs délais, préviennent les experts.

À ce jour, 40,46 millions de Russes ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid, soit 27,7% de la population du pays. En outre, 31,1 millions sont entièrement vaccinés, soit 21,3% de la population. Le nombre moyen de nouvelles vaccinations par jour est de 250.700 dans le pays.

Le nombre total de doses administrées dans le monde est de 4.636.278.022, selon l’université Johns-Hopkins, alors que le nombre total de morts est de 4.350.032.