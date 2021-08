Un avion de transport militaire s’écrase lors d’un vol d’entraînement près de Moscou - images

Un avion léger de transport militaire Il-112B s’est écrasé ce mardi 17 août à l’approche de l’atterrissage non loin de l’aérodrome de Koubinka dans la région de Moscou, a confirmé à Sputnik une source au sein du consortium aéronautique russe OAK.

L’équipage du Il-112B a péri dans le crash qui a eu lieu ce mardi 18 août dans la région de Moscou, a appris Sputnik auprès d’une source au sein de l'industrie aéronautique.

​Il s’agit d’un avion léger de transport militaire. Il s'est écrasé à l’approche de l’atterrissage près de l’aérodrome de Koubinka, dans la région de Moscou. Selon les premiers éléments, il y avait trois personnes à son bord, dont le pilote d’essai, Nikolaï Kouimov, décoré de la médaille de Héros de la Fédération de Russie.

Une vidéo montrant le moment du crash a été filmée par un témoin. Elle montre l’avion, dont l’un des moteurs a pris feu, s'écraser au milieu d’une forêt, provoquant une forte explosion.

​Une autre vidéo montre une colonne de fumée noire s’élever depuis le lieu du crash.

Первые секунды после падения.



По данным СМИ, на борту находились три человека pic.twitter.com/RBohDNWkWM — НТВ (@ntvru) August 17, 2021

Probable cause du crash

Le consortium aéronautique russe OAK a confirmé à Sputnik le crash de l'avion, évoquant une possible cause.

«Pour le moment, la version principale de la catastrophe du IL-112B est un incendie sur le moteur droit. Alors que l’avion volait à une vitesse faible et se trouvait à une hauteur basse, le feu a entraîné le décrochage de l’appareil et son crash», a confié un responsable de l’OAK à Sputnik.

Ses caractéristiques

L’OAK a en outre précisé qu'il s'agissait d'un vol d’entraînement. La semaine dernière, l’OAK a signalé que le premier échantillon expérimenté de l'avion léger de transport militaire IL-112B avait volé de la ville de Voronej à Joukovski pour participer au forum technique militaire Armée-2021.

L'avion leger de transport militaire IL-112B a été conçu pour transporter des soldats et des armes, des matériels militaires légers et d'autres marchandises, jusqu'à cinq tonnes. L'IL-112B doit remplacer l’Antonov An-26. Sa vitesse de croisière est de 470 km/h, et son autonomie de vol avec une charge maximale de 1.200 kilomètres.