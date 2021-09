Le ministre russe des Situations d'urgence meurt en sauvant une personne pendant des exercices

Le ministre russe des Situations d’urgence, Evgueni Zinitchev, est décédé tragiquement pendant des exercices en sauvant la vie d'une personne.

«Le ministère russe des Situations d’urgences est au regret de déclarer qu’Evgueni Zinitchev est décédé tragiquement dans l’exercice de ses fonctions alors qu'il participait à des exercices interministériels sur la protection de la zone arctique des situation d’urgence, en sauvant la vie d’une personne», a déclaré l’institution.

Le ministre est arrivé dans la ville de Doudinka, en Sibérie, avec le gouverneur de la région de Krasnoïarsk pour contrôler la construction d’une nouvelle caserne de pompiers.

La rédactrice en chef de Sputnik, Margarita Simonyan, a donné plus de détails sur sa chaîne Telegram:

«Lui et un caméraman se tenaient au bord d’une falaise. Le caméraman a glissé et est tombé dans l’eau. Il y avait assez de témoins, mais personne n’a eu le temps de comprendre ce qui se passait, alors que Zinitchev se jetait dans l’eau pour sauver l’homme qui était tombé et s’était écrasé sur une pierre. Il est mort en tant que sauveteur. Repose en paix».

Le caméraman est également décédé.

Sa carrière

M.Zinitchev est né le 18 août 1966 à Leningrad. Il est diplômé de la Faculté des sciences économiques et de la Faculté des finances et du crédit de l'Institut des affaires et du droit de Saint-Pétersbourg. En 2013, il a suivi une reconversion professionnelle à l'Académie militaire de l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie.

Condoléances du Président

Vladimir Poutine a présenté ses condoléances aux proches du ministre.

«Le Président Poutine fait montre de ses sincères condoléances suite à la mort tragique d'Evgueni Zinitchev. Ils étaient liés par de nombreuses années de travail en commun. C'est une grande perte», a déclaré le porte-parole du Kremlin à Sputnik.

Entre 2006 et 2015, M.Zinitchev travaillait également comme assistant personnel du Président.

Détails à venir...