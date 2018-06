Saint-Pétersbourg, comme toute ville où le tourisme est très développé, propose des cafés, des bars et des restaurants pour tous les goûts. En été, le centre se transforme en vérandas de rue interminables et les touristes fatigués se perdent dans la diversité des établissements.

Adresse: 13, rue Sadovaïa, Saint-Pétersbourg

Addition moyenne: ₽₽₽₽

Cuisine: américaine/mexicaine

Tél.: +7 812 906 73 05

Ouvert: du lundi au jeudi de 11:00 à 01:00, vendredi de 11:00 à 03:00, samedi de 12:00 à 03:00, dimanche de 12:00 à 01:00

Rendez-vous au Bureau pour un déjeuner ou dîner rapide et copieux. D'où vient ce nom? Tout est simple: le terme a semblé amusant et peu ordinaire aux fondateurs du réseau de restaurants de burgers de Saint-Pétersbourg. Le jeu continue: des restaurants Bureau, Commode, Trumeau, etc. ont ouvert leurs portes. Mais l'enseigne de tous ces établissements indique "Bureau".

Il y a des burgers pour tous les goûts — 17 sortes — avec du poulet, du bœuf, du saumon et même des variantes végétariennes. Et ce, sans compter la possibilité de choisir son pain et la composition en changeant tous les ingrédients et leur quantité. Le Bureau a ouvert il y a plus de cinq ans quand les seuls snacks de burgers étaient des fastfoods, c'est pourquoi certains concurrents venaient au restaurant en se faisant passer pour des clients ordinaires: ils goûtaient, coupaient les burgers et écrivaient la liste des ingrédients pour les reproduire ailleurs.

Chaque saison, le Bureau renouvelle son menu et il l'adaptera également en prévision de la Coupe du monde. Mais certains plats restent permanents. Par exemple, le burger "Bureau" avec un steak de bœuf, un œuf au plat, du fromage adyguéen, des tomates, des feuilles de salade et une sauce mayonnaise. Le burger est très juteux et surtout nourrissant. Pour l'accompagner, plus de 30 sortes de bière sont proposées, même pour ceux qui n'apprécient pas cette boisson en principe: des bières cerise, mangue, ananas et d'autres goûts exotiques.

Pour ceux qui préfèrent une nourriture plus légère, le Bureau proposera une salade avec du saumon, un œuf poché et des pommes de terre. Au dessert il faut absolument goûter la gaufre viennoise arrosée de crème et de confiture de baies légèrement aigre — très bonne.