Saint-Pétersbourg, comme toute ville où le tourisme est très développé, propose des cafés, des bars et des restaurants pour tous les goûts. En été, le centre se transforme en vérandas de rue interminables et les touristes fatigués se perdent dans la diversité des établissements.

Adresse: 11, rue Rubinstein, Saint-Pétersbourg

Addition moyenne: ₽₽₽₽

Cuisine: américaine/mexicaine

Tél.: +7 812 905 53 72

Ouvert: du lundi au jeudi de 12:00 à 00:00, vendredi de 12:00 à 02:00, samedi de 10:00 à 02:00, dimanche de 10:00 à 00:00

Le restaurant texan convivial Smoke BBQ accueille ses visiteurs depuis plus de dix ans à deux pas de l'avenue Nevski et du quai de la rivière Moïka. Avant de fonder cet établissement, ses propriétaires ont suivi un stage de trois ans aux États-Unis chez les meilleurs préparateurs de barbecue. Les patrons ont même conçu et commandé en Amérique un immense four pour le boucanage. Sa particularité est qu'il est capable de fumer jusqu'à 400 kg de viande en une fois sans consommer d'électricité — il n'est alimenté que par des bûches de bouleau.

Il n'est pas facile de préparer la viande dans ce four: il n'existe pas de formule générale pour décompter le temps et sortir un plat prêt: le niveau de boucanage est déterminé à chaque fois au toucher. La viande est fumée pendant 10-15 heures à basse température — environ 135 °C. Smoke BBQ dispose également d'un four mobile pour les activités à l'extérieur.

Les produits de mauvaise qualité ne peuvent pas être utilisés dans le four, les propriétaires du restaurant importent spécialement de la région de Voronej la viande de bœuf Black Angus. Elle sert à préparer la spécialité de la maison: Texas Brisket (poitrine). Le bœuf persillé se distingue par l'abondance d'infiltrations de graisse qui se dissolvent pendant le boucanage, rendant la viande juteuse et tendre. Sachant que le bœuf n'est pas du tout mariné, on y ajoute seulement des épices texans: le sel de mer et le poivre indien. Le plat est servi avec des nappages: des concombres marinés dans le bourbon, des oignons marinés dans la betterave et le piment jalapeno.

Il convient également de goûter les zakouskis de la maison: le roastbeef maison de culotte de bœuf. Il est mariné avec différentes herbes pendant 45 minutes, cuit et servi sur des chips nachos. Pour un grand groupe, Smoke BBQ suggère un assortiment barbecue: une immense côte de porc juteuse et tendre, le Texas Brisket, les saucissons faits maison de porc et de bœuf avec du fromage cheddar et un mélange de salades.