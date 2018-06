Saint-Pétersbourg, comme toute ville où le tourisme est très développé, propose des cafés, des bars et des restaurants pour tous les goûts. En été, le centre se transforme en vérandas de rue interminables et les touristes fatigués se perdent dans la diversité des établissements.

Adresse: 14, rue Malaïa Koniouchennaïa, Saint-Pétersbourg

Addition moyenne: ₽₽₽₽

Cuisine: végétarienne/panasiatique/nourriture saine/italienne

Tél.: +7 812 946 30 35

Ouvert: du lundi au dimanche de 09:00 à 23:00

Remémorez-vous le conte d'Hans Christian Andersen: "Vous savez qu'en Chine l'empereur est un Chinois et tous ceux qui l'entourent sont Chinois". Sauf qu'en l'occurrence, le fondateur du café Oukrop est végétarien, tout comme sa femme et toute la nourriture qu'ils proposent. Le restaurant promeut uniquement la nourriture saine. Le menu n'est pas seulement dépourvu de viande et de poisson — le restaurant a dit non pratiquement à tous les plats avec du sucre, a entièrement exclu l'huile raffinée et utilise uniquement de l'huile de coco non raffinée pour la cuisson. Certains plats, dont trois desserts, ne subissent aucun traitement thermique.

Bien que le café soit végétarien, la moitié des habitués de l'établissement ignorent tout du végétarisme. Ils apprécient tout simplement la nourriture, la trouvent originale et bonne, et c'est pourquoi ils reviennent.

L'entrée la plus populaire est un velouté de légumes cuits avec des tomates confites. Elle est assez légère, tout en étant nourrissante. Pour le plat principal, nous vous suggérons une pizza sur pâte noire. La couleur noire est due à l'ajout de charbon actif. D'autres établissements utilisent généralement de l'encre de seiche — mais c'est interdit par le végétarisme. La liste des ingrédients inclut à première vue des produits incompatibles: des tranches de pamplemousse, de la roquette, de la marmelade d'oignons et de la sauce moutarde-miel. Mais le tout combiné est exquis.

En guise de collation, il faut absolument goûter la salade avec de la poire et du parmesan, très verte, avec de la roquette, des épinards, de la salade verte et des feuilles de salade. Tout cela avec du raisin sec et une sauce à la fraise, ce qui se marie bien avec un verre de vin. D'ailleurs, la carte des alcools d'Oukrop propose uniquement des vins secs et quelques variétés de cidre, mais pas d'alcool fort.

Oukrop se situe au cœur de Saint-Pétersbourg rue Malaïa Koniouchennaïa, près de la place Koniouchennaïa où se déroulera le festival des supporters de football.