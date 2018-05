Samara a toujours été connue comme une ville étroitement liée à la pêche. La ville, installée à la confluence de deux fleuves (la Samara et la Volga) est aujourd'hui un important nœud commercial. Les plats de poisson y sont très populaires, mais pas seulement! La cuisine locale est très diversifiée et sera appréciée par les visiteurs.

Adresse: Samara, 106a Galaktionovskaïa

Addition moyenne: ₽₽₽₽

Cuisine: burgers, hotdogs

Tél.: +7 846 313-00-13

Ouvert: du lundi à dimanche de 10h00 à 21h00

Cet endroit douillet où l'on prépare de bons burgers copieux se trouve au cœur de Samara, à deux pas de toutes les principales curiosités, de la rive de la Volga et d'un arrêt de tramway. Le tramway est le moyen le plus simple pour se rendre jusqu'au stade Samara Arena.

L'immense burger «Miasnik» (Boucher) avec deux steaks de bœuf, du cheddar et du maasdam, du saucisson speck wurst, du jambon, de l'œuf, du lard et des herbes fraîches, recouverts d'un pain au sésame, pèse 500g et ne laissera personne sur sa faim.

BURGERPALICH propose aussi un burger moins grand, le Baconator: steaks de bœuf, salade verte, tomates, cornichons marinés, lard et sauce mixte.

Les amateurs de nourriture plus légère pourront déguster une salade avec de la dinde qui ira très bien avec des cévapi (saucisson grillé) avec des tranches de pommes de terre.