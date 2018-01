Samara: la qualité de l’air surveillée et les drones interdits pendant le Mondial 2018

Les autorités locales prévoient de dépenser plus de deux millions de roubles (27.000 EUR) pour déterminer la concentration en polluants dans l'air. Il est prévu de déployer des laboratoires écologiques mobiles à proximité du stade Samara Arena et de la fan zone place Kouïbychev.

La surveillance sera effectuée du début mai à la fin juillet: six fois par jour lors des jours de matchs et une fois par jour le reste du temps. Par ailleurs, un dispositif spécial sera déployé à proximité du stade pour empêcher les drones de survoler celui-ci en brouillant les signaux de la télécommande du drone. Comme dans d'autres villes-hôtes du Mondial 2018, la vente d'alcool et la circulation des armes seront interdites à Samara pendant la Coupe du Monde de football.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg.