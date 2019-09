Des médecins alertent sur le danger de l’utilisation du smartphone aux toilettes

Utiliser son téléphone pendant une longue période aux toilettes peut entraîner la formation de nœuds hémorroïdaires, a alerté la médecin généraliste Sarah Jarvis interviewée par le Sun.

Avant, certains «prenaient simplement un bon livre avec eux aux toilettes», raconte la médecin, soulignant qu'il a maintenant été remplacé par le téléphone portable. Elle conseille de bloquer l'appareil ou de le laisser dans une autre pièce.

Elle a ajouté que le problème des hémorroïdes est très courant en Grande-Bretagne, mais que les personnes concernées ne le signalent pas et «souffrent en silence». Selon elle, un Britannique sur quatre en moyenne est constipé.

Outre le risque d’hémorroïdes, tous ceux qui prennent le téléphone avec eux aux toilettes risquent de le recouvrir de germes, selon elle. L’appareil peut transmettre toute sorte de virus, du norovirus à la salmonelle.

Cependant, la spécialiste estime que les gens ne cesseront pas de consulter leur téléphone malgré cela et a donné quelques conseils. Elle a souligné que les droitiers se devaient de tenir le téléphone dans la main gauche en étant assis aux toilettes et de ne rien toucher avant de se laver les mains. Les microbes sont ainsi moins susceptibles de se retrouver sur le smartphone et, de là, dans le corps humain.

«Les germes peuvent ensuite pénétrer directement dans votre bouche, en se grignotant les ongles, ou en mangeant des chips, ou de vos mains à des aliments. Ils peuvent également aller sur n'importe quelle surface où le téléphone passe», a-t-elle expliqué.

«Donc, si vous partagez votre téléphone avec quelqu’un, vous pourriez alors partager tous les germes que vous avez ramassés aux toilettes», a souligné le médecin.