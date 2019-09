Des chercheurs affirment qu’utiliser son portable lors des pauses café est risqué

Selon une étude publiée sur Akademiai Kiado, utiliser votre portable pendant une pause dans votre travail réduit votre efficacité, ainsi que vos performances intellectuelles. Les universitaires de la Rutgers Business School, du New Jersey, ont mené une expérience afin de prouver leur hypothèse.

Ils ont divisé les 414 participants en trois groupes, dont le premier a eu le droit d’utiliser son smartphone lors d’une pause, tandis les autres ont pu avoir accès seulement à du papier ou un ordinateur, quand les volontaires du troisième groupe n’ont pas eu du tout le droit de prendre une pause. Les étudiants ont reçu comme devoirs de remplir des grilles de mots croisés.

Après l’étude des résultats des trois groupes, les scientifiques ont abouti à la conclusion que le fait de prendre son smartphone pendant la pause distrait plus la personne, et qu’ainsi, il lui est plus difficile de se concentrer sur son travail après. Ceux des étudiants qui ont utilisé leur portable lors de la pause ont mis 19% de temps de plus pour faire leurs devoirs. Qui plus est, ils ont été moins efficaces, résolvant 22% de moins de problèmes que les autres participants de cette expérience.