Ces conditions relevées par des scientifiques peuvent entraîner un décès prématuré et un cancer

Des médecins ont listé des problèmes de santé qui, étant combinés, engendrent plus souvent le développement d’un cancer ou un décès prématuré, selon une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association.

Selon les résultats d’une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association, une hypertension artérielle, un diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires combinées avec un manque de sommeil chronique sont capables d’entraîner le développement du cancer ou un décès prématuré.

L’expérience a concerné 1.600 personnes âgées de 20 à 74 ans de l’État américain de Pennsylvanie. Elles ont été divisées en groupes selon les problèmes de santé qu’elles avaient, si elles avaient un diabète de type 2, de l’hypertension artérielle ou des maladies cardiovasculaires, AVC compris. Les volontaires ont été surveillés jusqu'en 2016. En outre, les médecins ont suivi chaque décès et établi la cause la plus probable.

Au total, 512 personnes sont mortes pendant la période de l’étude. Un tiers de ces décès sont dus à des maladies cardiovasculaires et un quart à un cancer.

Ceux qui dormaient moins de six heures par jour et qui avaient le diabète ou de l’hypertension artérielle avaient deux fois plus de risque de mourir d'insuffisance cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral. Chez les personnes ayant des maladies cardiovasculaires ou ayant fait un AVC, le manque de sommeil a triplé le risque de décès prématuré.