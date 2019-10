Ce substitut au tabagisme pourrait en réalité provoquer des cancers

Des scientifiques de l’Université de New York ont élaboré une étude qui a établi les effets néfastes des cigarettes électroniques. Ils ont découvert que leur utilisation augmentait le risque de cancer des poumons chez les rongeurs. Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Pendant 54 semaines, 40 souris ont été exposés aux vapeurs des cigarettes électroniques. Les spécialistes ont établi que neuf souris sur 40 ont par la suite eu une tumeur maligne dans les poumons. 23 rongeurs sur 40 ont eu une hyperplasie urothéliale de la vessie.

Ces résultats sont corrélés aux données d’études réalisées antérieurement selon lesquelles fumer des cigarettes électroniques cause des dommages à l’ADN dans les tissus des poumons et de la vessie.

Bien que selon plusieurs études, fumer des vapoteuses soit moins dangereux que des cigarettes ordinaires, il existe des données contradictoires sur les risques de ce substitut au tabagisme.