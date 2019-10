Moscou dépasserait Paris en matière d’efficacité de l’aide médicale d’urgence

En matière d’efficacité, l’aide médicale d’urgence moscovite arrive deuxième d’un classement évaluant ce service dans 15 mégapoles du monde, et dépasse ainsi celles de New York, Paris et Londres.

Le service moscovite de l’aide médicale d’urgence est le deuxième plus efficace parmi ceux de 15 mégapoles mondiales, ne le cédant que face à celui de Berlin, a annoncé lors d’une conférence de presse à Moscou le cabinet d’audit PwC.

«Le service d’aide médicale d’urgence de Moscou est au deuxième rang en matière d’efficacité parmi les mégapoles du monde après Berlin. La troisième place est occupée par New York, viennent ensuite Paris et Singapour», a déclaré le directeur exécutif de PwC, Vladimir Gerasskine.

Et de préciser que les critères évalués comprenaient la vitesse de travail, l’équipement et l’indice de satisfaction des patients. Ont notamment été évalués le temps de connexion avec un opérateur, le temps d’enregistrement de l’appel, le temps moyen mis par l’équipe pour se rendre sur place et celui du transport d’un patient en état d’urgence. En outre, ont été pris en compte le nombre d’équipes, la présence d’hélicoptères, etc.

Or, indique-t-on, Moscou dépasse les autres mégapoles évaluées en ce qui concerne le temps séparant l’enregistrement de l’appel de la sortie de l’équipe médicale – 2’30" minutes en moyenne, soit le résultat le plus rapide des autres villes étudiées. Quant au taux de satisfaction, il atteint les 95%. Seule Paris dépasse ce résultat avec 96%.

L’aide médicale d’urgence de Moscou réunit quelque 11.400 employés, répartis notamment en plus d’un millier d’équipes qui effectuent près de 4 millions d’interventions par an.

Parmi les autres mégapoles évaluées figuraient Shanghaï, New Delhi, Mexico, Londres, Séoul, Sao Paulo, Rome, Hongkong, Tokyo et Johannesburg.