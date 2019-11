Voici des bienfaits de l’arrêt du tabac sur le corps

Vendredi 1er novembre, le mois sans tabac a été lancé par le ministère de la Santé. Pour la quatrième année consécutive, cette initiative s’adresse aux quelque 12 millions de fumeurs français. Un chiffre en baisse, puisqu’entre 400 et 500.000 personnes arrêtent de fumer chaque année en France, d’après Tabac-info-service. Alors que le gouvernement vise d’augmenter à 10 euros le prix moyen d’un paquet d’ici fin 2020, il est aussi important de rappeler qu’arrêter de fumer ne fait pas du bien qu’au portefeuille, mais également au corps.

Seulement 20 minutes après la dernière cigarette, la pression sanguine et les pulsations du cœur reviennent à la normale. Après un jour sans fumer, l’haleine s’améliore, et le risque d’infections respiratoires, telles que les bronchites et les pneumonies, commence déjà à baisser. Après une semaine, un fumeur retrouve son souffle, il tousse beaucoup moins. Vous l’avez compris, le corps se met à se régénérer dès après la dernière cigarette.

Concernant les maladies, plus la période sans tabac s’allonge, plus les risques diminuent. Ainsi, un an après avoir arrêté de fumer, le risque d’infarctus a diminué de moitié. Cinq ans après, le risque d’AVC est similaire à celui d’un non-fumeur. Dix ans après, c’est le risque de plusieurs cancers, notamment du poumon, de la gorge, de l’œsophage et du pancréas, qui a largement diminué. 15 ans après sa dernière cigarette, un ancien fumeur a retrouvé une espérance de vie presque identique à celle d’un non-fumeur.

Il est donc recommandé d’arrêter le plus tôt possible, même si certains bienfaits de l’arrêt du tabac se manifestent aussi sur les personnes âgées. Il n’y a pas d’âge au-delà duquel il n’y ait aucun bénéfice à se sevrer. Tabac-info-service mentionne également que l’arrêt du tabac est bon pour la peau, lui rendant un teint plus clair, avec moins de rides. Autre fait surprenant, arrêter de fumer permet d’être moins stressé, car c’est en réalité la nicotine, une substance excitante, qui fait battre le cœur plus rapidement, augmente la pression artérielle et le ressenti physique du stress.

Enfin, arrêter de fumer rend l’habitat plus sain, non seulement en ce qui concerne l’odeur, mais aussi au niveau du tabagisme passif. Ceux qui respirent passivement la fumée de cigarette sont exposés à un risque accru de développer un cancer. Les enfants de fumeurs sont deux fois plus susceptibles de devenir eux-mêmes fumeurs, ils sont plus touchés par les infections respiratoires, l’asthme et la toux chronique.