Contrairement à ce que l’on peut penser, ces aliments ruinent votre état d’esprit

Les aliments salés et gras, ainsi que l’alcool peuvent d’abord améliorer l'humeur, mais ensuite suivra nécessairement son déclin, rapporte le journal russe Vechernyaya Moskva, citant la nutritionniste Elena Solomatina qui précise quels aliments peuvent remonter le moral.

L’alcool entraîne intoxication et déshydratation, ce qui affecte le bien-être. D’après la nutritionniste, l’alcool peut agir de manière diverse sur les gens. Tout comme le chocolat: ainsi, certains ont mal à la tête après en avoir mangé.

Elena Solomatina a également mis en garde les amateurs de salé. D'abord, le sel revigore, mais ensuite il absorbe le liquide, entraînant une détérioration de la circulation sanguine. D’après le médecin, si la personne se sent triste, il faut éviter de se régaler avec de la viande grasse et des salades à la mayonnaise. Ce sont des aliments lourds pour l’estomac et la digestion engendrera un sentiment de fatigue.

Qui plus est, la nutritionniste a souligné le fait que les gens mangent souvent de la nourriture sucrée quand ils sont de mauvaise humeur. D’après elle, cela peut aider, mais à deux conditions: ne pas être affamé et en consommer en quantités modérées.

De plus, elle a listé plusieurs aliments qui peuvent aider à améliorer l’humeur, comme les bananes, les tomates, les agrumes, les champignons, les carottes, le chocolat noir, les noix, les yaourts. Ainsi que tous les produits acidulés et aux glucides complexes, comme l’avoine, les fruits de mer et les poissons gras. Les dattes, les fruits secs et le thé vert sont également conseillés par la nutritionniste pour se remonter le moral.