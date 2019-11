Ces aliments qui réduisent le niveau de testostérone chez les hommes

Tout comme le mode de vie, l’alimentation affecte l’état de santé et la consommation de certains aliments, comme les pâtisseries et les boissons alcoolisées, est à bannir pour éviter de réduire le taux de testostérone.

Éviter de consommer trop souvent certains produits pourrait réduire leur influence néfaste sur le niveau de la testostérone, l'une des principales hormones sexuelles.

Selon le site Health.News, des chercheurs ont découvert qu’une consommation régulière d'alcool ou une forte consommation d'alcool pendant de longues périodes pouvait réduire les niveaux de testostérone chez les hommes, mais les augmenter chez les femmes.

La consommation de pain et de pâtisseries est également capable d’être à l’origine d’un faible taux de testostérone chez les hommes. En outre, les repas fréquents dans les restaurants, une consommation insuffisante de légumes et une trop grande quantité de produits laitiers dans le menu diminuent la masse musculaire et augmentent la graisse corporelle.

Les aliments à base de soja, dont les effets ne sont pas encore étudiés à fond, contiennent des phyto-œstrogènes qui fonctionnent de manière similaire à l'œstrogène et qui pourraient éventuellement affecter le corps même sans modifier les niveaux d'hormones, affirme le site.

Pour augmenter le taux de testostérone, il importe d’éviter les produits laitiers, d’autant plus que les aliments pour animaux peuvent contenir du soja risquant d’élever les niveaux d’œstrogènes dans le lait de vache.

Les acides gras trans et une trop grande consommation d'acides gras oméga-6 réduisent eux aussi le niveau de testostérone, alors qu’une alimentation riche en acides gras polyinsaturés oméga-3 contribue à le relever.

Les conseils d’experts

Parmi les autres facteurs qui pourraient provoquer un déséquilibre hormonal ou conduire à un faible taux de testostérone, il y a le vieillissement, le diabète et l’obésité, ainsi qu’un mode de vie sédentaire et la consommation de drogues et de tabac.

Les experts donnent des conseils concrets. Ainsi, il est possible d’augmenter naturellement le taux de testostérone en faisant régulièrement de l'exercice, en suivant un régime équilibré avec des aliments frais et sains, en surveillant son poids et en dormant le nombre d’heures nécessaire.