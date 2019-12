Le Monde annonce la victoire de la Russie sur l’alcoolisme

La Russie «a fait chuter l’alcoolisme», a indiqué Le Monde en se référant à un rapport ad hoc publié en octobre dernier par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon ce rapport, la consommation d’alcool par individu a reculé de 43% entre 2003 et 2016, résultat notamment d’une politique de restrictions appliquée depuis le début des années 2000, note le journal.

L’OMS «va jusqu’à présenter les progrès réalisés par Moscou en matière de lutte contre l’alcoolisme comme "une success story" à même de "donner des leçons" à d’autres pays», s’étonne le journaliste du Monde.

La diminution de la consommation des alcools forts entre 2003 et 2016 se monte à 67%, principalement au profit de la bière et du vin, note le journal. En 2017, chaque Russe de plus de 15 ans avait consommé en moyenne 11,1 litres d’alcool pur, soit moins que les Français (11,7 litres), pour une moyenne européenne à 9,8 litres.

Espérance de vie en hausse

La baisse massive de la consommation d’alcool a également contribué à accroître l’espérance de vie, qui s’est établie à 78 ans pour les femmes et 68 ans pour les hommes en 2018. Un niveau record, selon les auteurs du rapport de l’OMS. Au début des années 1990, l’espérance de vie masculine n’était que de 57 ans, contre 71 ans pour les femmes.

Pour l’OMS, il y a «une corrélation forte» entre cette amélioration des indicateurs démographiques et la baisse de la consommation d’alcool, même si d’autres facteurs sont à prendre en compte. Par exemple, le stress des sauvages années 90, la mauvaise alimentation, le tabagisme et la détérioration drastique des services sociaux et de santé à cette époque.