Quels sont les smartphones les plus dangereux pour la santé?

Les téléphones Samsung et Apple ont un niveau de rayonnement supérieur à la moyenne et font pour cela l’objet d’un recours collectif aux États-Unis. Un bureau d’avocats leur demande des comptes pour les problèmes de santé que ces appareils ont pu causer.

Certains smartphones ont un niveau de rayonnement électromagnétique qui dépasse le niveau fixé comme étant sans danger pour la santé. La liste comporte des modèles des plus grands fabricants, dont l’iPhone 7 Plus, 8, XR, les Samsung Galaxy S8, S9 ou S10, indique le site Gizchina consacré aux téléphones portables.

Ces modèles sont susceptibles de nuire à la santé de ses propriétaires , affirme le site.

Le laboratoire de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC) a en effet réalisé une étude qui confirme que certains appareils de ces deux marques dépassent les limites de rayonnement établies dans le pays. Le cabinet d'avocats américain FeganScott a ainsi décidé de poursuivre les fabricants pour «mise en danger de la santé des consommateurs».

Plus précisément, l'iPhone 8 dépasse de cinq fois la limite d'exposition fédérale, quand le niveau de rayonnement du Samsung Galaxy S8 est plus de trois fois supérieur à celle-ci.

«Connaître la vérité»

«Les smartphones Apple et Samsung ont changé notre façon de vivre. Les adultes, les adolescents et les enfants se réveillent pour consulter leurs e-mails ou jouer à des jeux et faire des exercices professionnels ou scolaires sur leur smartphone. Ils portent ces appareils dans leurs poches tout au long de la journée et s'endorment littéralement avec eux dans leurs lits», a déclaré Beth Fegan, cadre supérieur de FeganScott.

«Les fabricants ont dit aux consommateurs que c’était sûr, nous savions donc qu’il était important de tester l’exposition aux rayonnements de radiofréquence et de voir si c’était vrai. Ce n’est pas vrai. […] Les consommateurs méritent de connaître la vérité», a indiqué M.Fegan.

Le cabinet d'avocats demande aux fabricants de payer pour les problèmes de santé que ces appareils ont pu causer.