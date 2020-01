Un Russe règle à lui seul le traitement de la fillette surnommée «bébé Batman»

Un inconnu a entièrement payé les soins de la petite Luna Fenner, venue des États-Unis en Russie pour soigner une maladie qui entraîne l’apparition de taches sombres sur le visage en forme de «masque de Batman», a déclaré, cité par la presse russe, le directeur de la clinique de thérapie photodynamique et laser de Krasnodar, Alexeï Aleksoutkine.

«Un Russe a effectué un virement réglant intégralement la note du traitement de Luna», a-t-il indiqué sans autre précision, déclarant l’information confidentielle.

L’heureuse nouvelle a été partagée sur Instagram par la maman de la petite fille.

«Le miracle s'est produit! Nous avons appris qu'un homme d'affaires russe avait viré sur le compte de la clinique les 60.000 dollars dus pour les chirurgies de Luna. Nous n'avons pas de mots pour décrire ce que nous ressentons! Nous tenons à remercier […] notre Père Noël russe qui nous a enlevé 10 tonnes de désespoir […] Aujourd'hui, nous affirmons avec conviction que Dieu nous aime et que le Père Noël existe!»

En octobre dernier, les médecins de l’établissement ont réalisé avec succès plusieurs opérations, éliminant le huitième du nævus congénital mélanocytaire, une lésion dermatologique présente dès la naissance chez certains nouveau-nés.

Poursuite du traitement

La petite patiente et sa maman ont fêté Noël et le Nouvel An aux États-Unis, avant de revenir pour une nouvelle série de soins.

Les cancérologues prévoient d’effectuer entre six et huit interventions étalées sur environ 18 mois, mais déclarent d’ores et déjà inexistant le danger de transformation de la tache en tumeur maligne

Plusieurs spécialistes américains avaient refusé de s’occuper de la fillette, certains déclarant qu’elle devrait subir une centaine d’opérations dont le coût total pourrait avoisiner les 500.000 dollars (environ 457.400 euros).