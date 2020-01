Une formule simple pour perdre rapidement cinq centimètres de tour de taille

Le docteur Michael Despeghel de l’Université de Giessen a dévoilé une formule de fitness simple grâce à laquelle il serait possible de maigrir rapidement, relate le magazine Focus.

Selon lui, il faut s’en tenir à la formule 2+2+4 pour perdre cinq centimètres de tour de taille en quelques semaines.

Le docteur indique que pendant deux jours il faut suivre un cardio-training d’intensité moyenne puis pendant deux autres, faire de la musculation également de faible intensité à la maison. Durant ces quatre jours il faut suivre une alimentation saine.

Pourquoi ce 2+2+4?

C’est que le cardio-training améliore le métabolisme des graisses et que la musculation augmente le métabolisme calorique de base et, en plus, renforce les muscles abdominaux et du tronc. Une bonne nutrition signifie moins de calories pour le corps.

Le spécialiste a proposé pour le cardio-training de pratiquer la marche nordique, le jogging, la natation ou le vélo.

Pendant les trois autres jours de la semaine les exercices physiques et les restrictions alimentaires peuvent être abandonnés.

Dangers de l’excès de graisse sur les hanches

Le docteur signale que plus vous avez de graisse sur les hanches, plus le risque pour la santé est élevé. Les hommes dont le tour de taille dépasse 106 centimètres sont particulièrement exposés aux risques. Chez les femmes, c’est tout ce qui dépasse les 94 centimètres.

Avoir trop de graisse sur les hanches n'est pas seulement un problème esthétique mais peut également avoir des conséquences néfastes: un diabète de type 2, des troubles du métabolisme des graisses et une augmentation de la pression artérielle. De plus, le risque de crise cardiaque augmente, prévient le spécialiste.