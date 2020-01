«Oubliez le steak saignant»: un médecin évoque le danger des plats de viande et de poisson crus

Carpaccio, steak tartare, ceviche, sushis, lard et stroganina – cela est incontestablement très bon, mais peut se révéler dangereux, a souligné dans une interview à Sputnik un parasitologue russe.

Viande

Car pour en consommer en toute sécurité, il faut être certain que toutes les règles obligatoires de pêche et de nourriture et d’abattage du bétail ont été respectées à la lettre. Sinon, la viande et le poisson doivent obligatoirement être cuisinés.

«Oubliez le steak saignant, la viande ne doit surtout pas être mangée sans traitement thermique suffisant. Le steak à point n’est pas sans danger non plus si vous ne disposez pas d’information sur la viande. Mais c’est la viande de gibier qui est la plus dangereuse, étant donné qu’on ne peut jamais être sûr de la présence d’un contrôle vétérinaire», a-t-il indiqué.

La règle générale est de faire cuire la viande au moins une heure et demie, a précisé l’expert.

Poisson et lard

Le poisson non cuit présente lui aussi un plaisir douteux, qu’il soit salé ou pas. Même s’il a été initialement congelé et dégelé juste avant la salaison, le risque est moins important, mais il reste présent.

Ainsi, de nombreux chasseurs et pêcheurs sont atteints d’helminthose parce qu’ils mangent souvent sur le pouce.

«Quand le degré de congélation du poisson est insuffisant, des œufs peuvent y rester et provoquer une helminthose», a poursuivi le parasitologue.

Il a ajouté que le lard pouvait être congelé sans traitement thermique.

«Le gras est moins dangereux parce que les larves se trouvent essentiellement dans la viande», a-t-il souligné pour conclure.