La liste des produits alimentaires contre le vieillissement de la peau dévoilée

Comment ralentir le vieillissement de la peau? S’appuyant sur plusieurs études, le site Times Now a concocté une liste de produits alimentaires qui contiennent ou produisent du collagène, une protéine capable de rendre la peau plus claire et de lui donner une apparence plus jeune et saine.

Ainsi, parmi сes produits figure, par exemple, la volaille.

«La volaille est une source importante de collagène […]. Consommer de la volaille régulièrement peut aider à améliorer votre peau. Assurez-vous que vous la cuisiniez sainement et n’utilisez pas trop d’huile», informe l’article.

Vitamine C et propriétés antibactériennes

Des agrumes font aussi partie de cette liste. Selon le média, les oranges et les citrons sont populaires à cause de leurs bienfaits pour la peau, en particulier en raison de leur forte teneur en vitamine C.

«Pourtant, les études suggèrent qu’ils peuvent également avoir un impact positif sur votre peau parce qu’ils contiennent de hauts niveaux de collagène.»

L’ail, quant à lui, peut contribuer à la production et à la synthèse de collagène et éviter sa dégradation.

«L’ail possède également des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires et peut être utilisé en tant que remède à la maison contre le rhume et la toux.»

Des haricots et d’autres légumes ont aussi été inclus. Ceux-ci contiennent des «nutriments qui sont nécessaires pour la production de collagène ainsi que pour sa synthèse.»