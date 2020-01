Le ministère russe de la Santé dit quelles personnes sont les moins vulnérables au nouveau coronavirus

Le ministère russe de la Santé et l’agence fédérale de défense des consommateurs (Rospotrebnadzor) ont publié des recommandations temporaires pour la prévention, le diagnostic et le traitement du nouveau coronavirus détecté en décembre en Chine. Ils indiquent que les enfants et les jeunes sont moins sensibles à l’infection.

Les enfants et les jeunes sont moins vulnérables au nouveau type de coronavirus comme l’indiquent le ministère de la Santé et Rospotrebnadzor, l’agence fédérale de défense des consommateurs qui exerce aussi ses compétences dans le domaine sanitaire et épidémiologique. Ils ont publié des recommandations méthodologiques temporaires pour la prévention, le diagnostic et le traitement de la nouvelle infection.

Ils précisent également qu'il n'existe actuellement pas de statistiques sur l’impact du virus chez les enfants. Seuls des cas isolés ont été étudiés. Or ils ne permettent donc pas d'évaluer objectivement les symptômes aux différents stades.

«Selon les rapports, les jeunes et les enfants sont moins sensibles au nouveau type de coronavirus», souligne le document.

Chez les enfants, les symptômes sont les lésions des voies respiratoires supérieures (rhinopharyngite) et inférieures (bronchite, bronchiolite, pneumonie). Ces données proviennent de l'analyse des infections saisonnières au coronavirus.

Hausse sans précédent du nombre de victimes

Ce 30 janvier au matin, les autorités chinoises ont fait état de 38 décès sur les dernières 24 heures, soit la plus forte progression quotidienne depuis le début de l'épidémie en décembre dernier. Le bilan est désormais de 170 morts.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a appelé le «monde entier à agir» face au nouveau coronavirus, tiendra ce jeudi une réunion pour déterminer si l'épidémie «constitue une urgence de santé publique de portée internationale».

Le foyer de l’épidémie, Wuhan, métropole du centre de la Chine, est désormais coupé du monde depuis une semaine, tout comme la quasi-totalité de la province environnante du Hubei.