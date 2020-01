Coronavirus: des médecins chinois désignent le groupe à risque

Des médecins chinois ont observé 99 malades atteints par le coronavirus 2019-nCoV et dressé une liste de leurs principaux symptômes pour ensuite désigner les personnes les plus vulnérables face à la nouvelle épidémie.

Une étude impliquant 99 personnes hospitalisées dans l’hôpital Wuhan Jinyintan et diagnostiquées avec le coronavirus 2019-nCoV a été menée par un groupe de médecins et de virologues chinois. Publiée dans la revue médicale britannique The Lancet, elle a permis d’établir quelles personnes couraient le plus grand risque d’être contaminées et à travers quels symptômes la maladie se manifestait.

Ainsi, l’âge moyen des 99 personnes, 67 hommes et 32 femmes, était de 55,5 ans. 50 d’entre elles étaient atteintes par des maladies chroniques quand 49 s'étaient rendues au marché aux poissons de Wuhan.

Parmi les symptômes principaux figuraient la fièvre et la toux, respectivement observées chez 82 et 81 patients. 31 malades souffraient d'essoufflement et 11 personnes de douleurs musculaires. Certains se plaignaient de confusion (9 patients), maux de tête (8 patients), maux de gorge (5 patients), rhinorrhée (4 patients), douleurs thoraciques (2 patients), diarrhée (2 patients) et nausées et vomissements (1 patient).

L'examen par imagerie a permis de diagnostiquer une pneumonie chez 74 patients, des opacités diverses chez 14 et un pneumothorax chez un. 17 patients souffraient d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë, dont 11 sont morts à cause de la défaillance de plusieurs organes.

Toutes ces personnes ont été hospitalisées entre le 1er et 20 janvier. Vers le 25 janvier, 57 patients se trouvaient toujours à l'hôpital, alors que 31 avaient quitté l’établissement.

Propagation de la maladie

Selon un dernier bilan établi ce jeudi 30 janvier, le coronavirus 2019-nCoV a déjà tué 171 personnes et contaminé plus de 8.100 autres uniquement en Chine. L’épidémie s’est déjà propagée à plusieurs autres pays d’Asie, d’Europe ainsi qu'aux États-Unis.