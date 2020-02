Le président de la Ligue contre le cancer a dressé un bilan alarmant: une enfant sur deux qui naît sera touché par cette maladie. Il a cependant assuré que de plus en plus de cancers pouvaient être guéris, et que de nombreux autres pouvaient être évités en adoptant un comportement responsable.

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, Axel Kahn, président de la Ligue nationale contre le cancer, était invité sur RTL dans la matinée du 4 février. Il est revenu sur un constat alarmant, selon lequel «au moins un enfant sur deux qui naît aujourd’hui sera touché un jour par le cancer». Il a néanmoins rappelé que les traitements étaient de plus en plus efficaces contre ces maladies.

«Il y a dans ces années 2020, dans lesquelles nous nous engageons, 750.000 naissances par an et il y a 400.000 nouveaux cancers par an. Faites le calcul. En effet, au moins un enfant sur deux qui naît aujourd’hui connaîtra le cancer dans sa vie», a-t-il déclaré, ajoutant que toutes les familles seront ainsi concernées.

Le professeur se veut cependant rassurant: «La mortalité par cancer continuera de reculer». Il rappelle qu’au cours de sa carrière de cancérologue, il a pu observer les progrès acquis d’année en année. «Aujourd’hui on guérit 55% des cancers», a-t-il fait savoir, «et l’objectif c’est qu’à la fin de la décennie 2020-2030 on en guérisse les deux tiers, et puis trois quarts dans la décennie prochaine».

40% des cancers peuvent être évités

Axel Kahn affirme également que 40% des cancers seraient évitables «si on ne fumait pas, si on buvait moins d’alcool, si on n’était pas obèses, si on ne prenait pas de charcuterie aux nitrites». En faisant le calcul, cela représenterait 160.000 cancers et 65.000 morts évitables sans ces comportements à risques, a-t-il indiqué.

Les nitrites sont des additifs très utilisés dans l’industrie agro-alimentaire pour permettre de mieux conserver la charcuterie et de la préserver de certaines bactéries. Ils donnent par exemple la couleur rose au jambon. Sur BFM TV, le médecin a également averti que le «binge drinking», la consommation excessive de boissons alcoolisées sur une courte période, était une pratique particulièrement cancérigène.