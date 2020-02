De nouvelles causes de l’apparition du cancer découvertes

Une équipe internationale de scientifiques a étudié l'ADN de cellules cancéreuses afin de déterminer les causes des tumeurs malignes. Les experts ont révélé de nouveaux mécanismes et de nouvelles mutations génétiques qui contribuent au développement de la maladie, relate Science Alert.

Les généticiens ont séquencé le génome de 38 types de cancer chez 2.800 patients. Il s’est avéré que la maladie pouvait être causée par des milliers de combinaisons différentes de mutations génétiques dont 80% sont liées à l'âge. Quant aux autres, ils sont liés à des facteurs tels que l'hérédité et le mode de vie. Certains cancers commencent à se développer des décennies avant d’être diagnostiquer.

Dans 5% des cas, les scientifiques n'ont pas détecté de mutations connues qui contribuaient au cancer. Cela indique qu’il existe encore des causes génétiques non identifiées de la formation des tumeurs. Dans le même temps, différents cancers, comme celui du sein et de la prostate, peuvent avoir des mécanismes de développement similaires, ce qui signifie qu'ils pourraient être traités de la même manière. Selon les résultats, l'analyse génétique aide à identifier jusqu'à 5% des cancers qui ne peuvent pas être détectés par un diagnostic régulier. Elle permet également d'identifier un diagnostic erroné, fait savoir le journal.

D'après les chercheurs, si on peut comprendre les forces qui agissent dans les organes sains à mesure que l'on vieillit, ainsi que les causes de l'accumulation de mutations et le rôle des modes de vie dans ces processus, on pourrait développer des techniques d'intervention précoce qui empêcheraient ou ralentiraient l'apparition de cancers incurables