Voici pourquoi il est préférable que les enfants ne boivent pas de café

Bien que la consommation modérée de café ne présente pas de risques pour l’organisme d’une personne adulte, sa consommation est capable de causer des troubles du développement chez l’enfant, explique au micro de Sputnik une spécialiste du thé et du café.

L’agronome et expert du thé et café Elizaveta Tikhonova a démenti un mythe populaire concernant les effets néfastes du café. Elle a fait savoir auprès de Sputnik que cette boisson ne contient pas de toxines et qu’une personne adulte ne risque donc rien en la consommant avec modération.

Elle a toutefois estimé que les enfants peuvent être exposés à certains risques. Ainsi, l’effet que produit le café sur l’organisme est plus fort que celui du thé. Si l’effet de ce dernier dure huit heures et est plutôt diffus, celui du café dure deux heures mais est beaucoup plus fort.

«Voici pourquoi il vaut mieux que les enfants ne boivent pas de vrai café», a-t-elle estimé. «Une tasse de café contient 8 grammes de café, c’est plutôt beaucoup, l’organisme s'active, démarre. Le cœur et le cerveau fonctionnent pendant deux heures en mode élevé. La caféine affecte bel et bien un organisme jeune, lorsqu’il grandit il est préférable de l'éviter car les troubles du développement peuvent avoir des répercussions dans le futur.»

Valeur calorique et vitamines

La spécialiste a fait savoir que la valeur calorique d'une tasse de café sans sucre, lait et autres additifs est presque de zéro. Et de rajouter que la caféine ne fait qu’activer le corps sans offrir d’énergie supplémentaire.

Les grains de café contiennent également des vitamines et de nombreux oligo-éléments nécessaires à l'organisme, a poursuivi Mme Tikhonova. Lors de la torréfaction, le café en perd beaucoup mais les vitamines du groupe B sont préservées.

«Si vous buvez du café et mangez une pomme, la vitamine C sera mieux absorbée», a fait remarquer l’expert.