Les cinq produits qui rétablissent le fonctionnement de l’intestin

Certains aliments peuvent aider à rétablir la flore intestinale et contribuer ainsi à un meilleur état de santé. Le site Focus a rassemblé les cinq aliments à privilégier dans ce domaine, selon de récentes études.

Il existe des produits qui aident, mieux que d’autres, à régénérer la flore intestinale, ce qui est extrêmement important pour le corps car elle influence l'ensemble du système immunitaire. 70% à 80% des cellules qui produisent des anticorps sont logées dans la muqueuse intestinale, indique le site allemand Focus qui revient sur les études dans ce domaine.

Noix de coco

Ainsi, les experts citent en premier lieu les produits à base de noix de coco, y compris l'huile, le lait et le yaourt qui ont des propriétés antimicrobiennes, antifongiques et antivirales.

Le yaourt présente également des avantages supplémentaires du fait de la présence de probiotiques qui favorisent la croissance de bonnes bactéries dans l'intestin.

Menthe poivrée

La menthe poivrée est connue pour ses vertus depuis des milliers d'années et est réputée pour ses propriétés antispasmodiques, ce qui permet de parer à d’éventuels troubles intestinaux.

En outre, le menthol rafraîchissant détend les intestins et réduit la douleur, les ballonnements et la constipation.

Poisson gras

Le poisson comme le saumon est une importante source d'acides gras oméga-3 qui réduisent l'inflammation et favorisent la présence de bactéries intestinales saines. Une étude a prouvé le rôle de cet aliment dans le traitement et la prévention de troubles métaboliques, de l'obésité et même du cancer du côlon.

Ce poisson est aussi une riche source de vitamine D.

Framboises

Une autre étude scientifique ayant démontré la capacité des fibres à réduire l'inflammation et à favoriser une réponse immunitaire saine, les experts placent sur la liste les framboises. Une seule tasse de ce fruit contient environ le quart des besoins quotidiens en fibres.

Citron

Le cinquième «élu» de la liste est le citron qui contient beaucoup de vitamine C, ce qui lui confère la capacité de supprimer les inflammations, de renforcer le système immunitaire et d’exercer un effet antimicrobien. Les citrons détoxifient l’organisme et aident à stimuler la production de bile qui facilite la digestion.

Qui plus est, la vitamine C joue un rôle dans la formation de collagène , ce qui place également le citron dans le registre beauté.

Ainsi, pour maintenir une bonne santé intestinale, il n’est pas obligatoire de fournir de gros efforts. Il suffit de faire figurer ces produits au menu. Et un intestin sain contribue à son tour à la prévention de différentes maladies et inflammations.