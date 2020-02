Voici pourquoi il ne faut jamais conserver les œufs dans la porte d’un réfrigérateur

En achetant et en consommant des œufs, il faut faire preuve de vigilance car ceux-ci peuvent contenir des bactéries appelées salmonelles dans leur coquille, le blanc et le jaune. Elles causent une intoxication alimentaire (salmonellose) affectant des dizaines de millions de personnes par an, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Voici quelques recommandations à respecter quand on consomme cet aliment, fournies par l’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (Food and Drug Administration) et par le département américain de l'Agriculture.

Laver ou ne pas laver?

La coquille contient environ 17.000 pores sur sa surface, ce qui n'empêche pas la pénétration des bactéries. Ainsi, il n’est pas obligatoire de laver les œufs, selon la Food and Drug Administration, puisque des études indiquent que la pénétration des salmonelles est significativement plus élevée dans les œufs lavés que dans les œufs non lavés.

Comment est-il préférable de les conserver?

La température de conservation des œufs doit être inférieure à 4°C. Le département américain de l'Agriculture déconseille surtout de les conserver dans la porte du réfrigérateur, parce qu’ils y sont plus exposés aux changements de température à cause de la porte fréquemment ouverte. Il est par ailleurs recommandé de les placer sur une planche dans le fond du réfrigérateur, où la température est la plus froide.

Il est également préférable de les garder dans l’emballage en carton pour qu’ils perdent moins de leur humidité. De plus, il faut placer l’extrémité la plus pointue vers le bas et l'extrémité la plus large vers le haut, où se trouve un endroit par lequel s’en va le dioxyde de carbone que les œufs libèrent.

Voici un ensemble de recommandations utiles fournies par la Food and Drug Administration des États-Unis: