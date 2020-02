Coronavirus: presque 200 cas de réinfection signalés à Wuhan

Dans la ville chinoise de Wuhan, qui est considérée comme le berceau de l’épidémie de COVID-19 qui a frappé la Chine puis s’est propagée en dehors du pays, 195 cas de réinfection ont été signalés au 24 février, selon la Commission nationale de la santé.

Le nombre de cas en Chine s'élève à 77.150 au lundi 24 février, et le nombre de décès atteint 2.592.

Des cas de coronavirus hors de Chine

Plus de 2.000 contaminations et 30 décès ont été recensés hors de Chine continentale dans plus de 25 pays et territoires, et l'apparition de nouveaux foyers de contagion en Europe et au Moyen-Orient alimente l'inquiétude, selon la carte épidémique en ligne.

L’épidémie frappe l’Europe

En Europe, l’Italie est le pays le plus touché par l’épidémie. Le 22 février, le gouvernement italien a annoncé l'isolement pour environ deux semaines d'une dizaine de villes du nord du pays. Les autorités ont donc pris la décision d’annuler les deux derniers jours du carnaval de Venise.