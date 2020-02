Le coronavirus ne fait pas d’exceptions en termes d’âge, selon l’OMS

Après avoir mené des études dans plusieurs provinces chinoises concernant le nouveau coronavirus, une équipe de 25 experts chinois et étrangers de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a constaté que tous les groupes d’âge y étaient exposés.

«[Il s’agit d’un] nouveau type d’agent pathogène, voici pourquoi aucun groupe d'âge n’est immunisé contre le nouveau type de coronavirus, ils peuvent facilement être infectés», a déclaré lors d'une conférence de presse Liang Wannian, chef de la commission d’experts.

Selon les résultats de l'étude, l'âge moyen des individus infectés est de 51 ans. Les personnes âgées de 30 à 69 ans représentent 77.8% du nombre total de cas. Les tests se sont révélés positifs chez 1 à 5% environ de ceux qui avaient été en contact étroit avec des malades.

Liang Wannian a également fait remarquer que l’étude de 104 souches isolées du nouveau type de coronavirus avait montré avec une fiabilité de 99.9% que «pour le moment, il n’y a pas eu de mutation fondamentale».

Taux de mortalité

Une étude portant sur le coronavirus et publiée cette semaine par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies évoque un lien entre l’âge et le taux de létalité. Ce dernier, estiment les chercheurs, augmente avec l'âge. Les personnes qui ont plus de 80 ans présentent donc plus de risques, avec une mortalité de 14,8%.

En outre, celles atteintes de maladies cardiovasculaires sont les plus menacées et devancent en ces termes les diabétiques et les patients souffrant de maladies respiratoires chroniques ou d'hypertension.

Foyer du coronavirus

Le nouveau coronavirus a été détecté en décembre dernier dans la province chinoise du Hubei. Dès lors, plus de 77.100 personnes ont été contaminées et 2.592 ont été tuées par ce virus en Chine (hors Hong Kong et Macao), selon les dernières données des autorités sanitaires chinoises.

La source exacte du nouveau coronavirus n'a pas encore été confirmée. Des experts chinois estiment qu’il est apparu sur un marché de Wuhan où étaient vendus des animaux sauvages destinés à la consommation humaine.

Propagation à travers le monde

Plus de 1.500 cas de contamination et une trentaine de décès ont été recensés hors de Chine continentale dans près de 30 pays et territoires. Le coronavirus se propage déjà en Europe et au Moyen-Orient où de nouveaux foyers sont apparus le 24 février en Afghanistan, au Koweït et dans le royaume de Bahreïn.

En Iran, le virus a déjà fait 12 morts et infecté 47 personnes. La Direction générale de l'aviation civile koweïtienne a suspendu samedi 22 février les vols entre le Koweït et la République islamique. Le Koweït a également fermé ses ports aux navires en provenance d'Iran.

Plus de 220 cas de coronavirus et sept décès ont été confirmés en Italie. Ce pays est le plus touché en Europe. Toutes les victimes sont des personnes âgées et au moins deux d'entre elles présentaient déjà de graves problèmes de santé.