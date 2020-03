Coronavirus: un expert réfute l’utilité des masques et nomme un moyen efficace pour tuer le virus

Pour se protéger contre le coronavirus, il suffit de se laver les mains avec de l'eau et du savon, alors que les masques ne constituent pas une protection suffisante, estime la directrice de l'Institut d'hygiène et de médecine de l'environnement auprès de l’hôpital universitaire de la Charité Berlin, Petra Gastmeier. Des propos qu’elle a formulés lors d'une réunion d'information à Berlin:

«Se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon suffit à tuer le virus. Bien sûr, lors d’un voyage on n'a pas toujours accès à l'eau. Il est donc nécessaire d'avoir une bouteille de désinfectant avec soi. Il est important que du liquide désinfectant soit proposé dans chaque salle de réception.»

«Cela n'aide pas. Ça a été confirmé en Chine et au Japon, où la maladie est désormais très répandue. Cela montre que c'est la mauvaise voie», a ajouté la spécialiste.

Propagation de l’épidémie

Petra Gastmeier a également abordé la question des masques de protection: «le personnel médical a besoin de masques parce qu'il doit se protéger lorsqu’il entre en contact avec les patients. Mais il est inutile de tous porter des masques».

Après avoir frappé la Chine où selon le dernier bilan plus de 44.400 personnes atteintes du Covid-19 se sont rétablies, quand plus de 2.900 y ont succombé, l’épidémie s’est répandue en dehors du pays. Pour le moment, environ 2.100 de personnes ont été contaminées dans au moins 18 pays européen et plus de 86.500 cas d’infection ont été recensés à travers le monde.