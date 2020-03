Les symptômes du coronavirus changent, d’après une étude

Les personnes qui ont récemment attrapé la maladie Covid-19 provoquée par le nouveau coronavirus font montre d’autres signes cliniques que les premiers patients, voilà ce qui ressort d’une étude menée à Wuhan, en Chine, dont les résultats ont été publiés sur le site Social Science Research Network (SSRN).

Les spécialistes ont surveillé l’évolution de la maladie chez 89 personnes à l’hôpital populaire de l’université de Wuhan.

Les patients ont été divisés en deux groupes. Un comprenait 31 personnes hospitalisées du 16 au 22 janvier et l’autre était composé de 58 patients hospitalisés du 23 au 29 janvier.

Des symptômes différents

Les malades du premier groupe souffraient surtout de fièvre (plus de 60% des cas), de fatigue (41,9%) et de douleurs musculaires (22,6%).

De plus, le Covid-19 se caractérisait par un faible volume d'expectorations chez un tiers des patients du premier groupe contre seulement 6,9% des cas observés dans le second.

54,2% des personnes du premier échantillon présentaient en outre un nombre anormalement faible de lymphocytes (un type de globules blancs) dans le sang.

D’autres symptômes, comme la toux, la nausée, la diarrhée et des difficultés respiratoires avaient la même fréquence dans les deux groupes.

Le virus peut finir par ressembler à une grippe

Les scientifiques estiment que la maladie peut d’abord avoir une forme «cachée» chez les personnes récemment infectées.

Les spécialistes suggèrent également que l’affection Covid-19 pourrait progressivement muter en un virus ressemblant à l’un de ceux de la grippe.

D’après un nouveau bilan, plus de 80.815 personnes ont été contaminées par le coronavirus en Chine continentale, 3.073 sont décédées et plus de 55.558 autres en ont guéri. La maladie a touché plus de 70 pays, 436 personnes en sont mortes hors de Chine, selon le site chinois DXY.cn.