Un Chinois centenaire quitte l’hôpital guéri du coronavirus

Un centenaire chinois a guéri de son infection au nouveau coronavirus et a pu quitter l’hôpital samedi 7 mars, devenant au passage le plus vieil homme à avoir vaincu la maladie Covid-19, a annoncé l’agence de presse Xinhua.

L’homme, qui a fêté son centième anniversaire le mois dernier et chez qui avait été détecté le coronavirus SARS-CoV-2 , avait été admis à l’hôpital de Wuhan, point de départ de l’épidémie, le 24 février. Il souffrait notamment de la maladie d’Alzheimer, d’hypertension et d’insuffisance cardiaque.

À l’issue de 13 jours de traitement antiviral, d’une thérapie PRP (plasma riche en plaquettes), de convalescence et de médecine traditionnelle chinoise, il a été déclaré guéri et a quitté l’hôpital. Les médecins affirmaient jusqu’ici que le coronavirus représentait un danger particulier pour les personnes âgées et celles souffrant de comorbidités.

Les pays les plus touchés

Selon l’université Johns-Hopkins, l’épidémie a fait d’ores et déjà 3.800 morts, dont 2.986 en Chine et 19 en France, ainsi que plus de 109.609 cas d’infection dans le monde, dont 1.126 en France.

Ce dimanche 8 mars, c’est l’Italie qui est devenue le pays le plus touché par l'épidémie due au coronavirus après la Chine, selon un décompte effectué par l'AFP. Ainsi, la Botte a enregistré 7.375 cas positifs et 366 morts depuis le début de l'épidémie. Rome a pris des mesures spéciales dans plusieurs régions pour endiguer la propagation de la maladie, mettant notamment en quarantaine une large zone du nord de son territoire, abritant 15 millions d'habitants.