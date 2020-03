Des chercheurs expliquent comment le portable et l’ordinateur transforment le cerveau en une «décharge»

La surutilisation des smartphones et des ordinateurs peut provoquer un surmenage du cerveau, entraînant démence ou dépression. Cette hypothèse a été avancée par l’étude de scientifiques japonais qui a été publié le 22 février sur le site Nikkei Style.

Une cause de démence précoce et de dépression

Le directeur de la clinique de la mémoire «Okumura», Ayumi Okumura, a indiqué au média que le nombre de personnes atteintes d’un trouble de la mémoire avait augmenté au cours des dernières années. Le plus souvent, ce problème est détecté chez les patients âgés de 30 à 60 ans.

Selon le médecin, cette tendance est liée au fait que les gens ont commencé à utiliser activement les téléphones portables et les ordinateurs, ce qui affecte négativement le cerveau, le surchargeant d'une grande quantité d'informations. Il a précisé que le cerveau humain ne gérait pas le traitement de tels volumes de données et se transformait en une «décharge».

Le scientifique neurochirurgien et professeur à l'Université Waseda à Tokyo Yoshikuni Edagawa a noté que le cortex préfrontal dans le lobe frontal est responsable du rangement de l’information dans le cerveau. En outre, il a souligné que cette zone est également chargée de la pensée, de la prise de décision, du contrôle de la mémoire et des émotions. En raison du surmenage du cerveau, la fonction du cortex préfrontal se dégrade, ce qui entraîne une augmentation du nombre d'erreurs simples, une mauvaise capacité d'apprentissage, de la frustration et de la colère, ainsi qu'un manque de motivation et d'intérêt. Un état similaire à la démence précoce et aux symptômes dépressifs.

Le cerveau a besoin de repos

Les chercheurs conseillent donc de ne pas utiliser les smartphones tout en travaillant à l'ordinateur ou en regardant la télévision. Il vaut également mieux dormir davantage, car pendant le sommeil, le cerveau se repose et se rétablit. En outre, les scientifiques ont recommandé de ne pas utiliser les téléphones portables pendant les repas. Selon eux, il est utile de faire une sieste au moins 15 minutes pendant la pause déjeuner.

«Même si vous vous asseyez sur une chaise, fermez les yeux, redressez votre posture et concentrez-vous sur la respiration pendant cinq minutes, c'est efficace», a ajouté Ayumi Okumura.